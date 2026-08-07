ISKLJUČENJA NAJAVLJENA U TRI GRADSKE OPŠTINE: Elektrodistribucija Beograd objavila spisak adresa na kojima danas neće biti struje
Spisak isključenja struje:
Čukarica
08:30 - 12:00 ŽARKOVAČKI BREG: 1-7, Naselje ŽARKOVO: ACE JOKSIMOVIĆA: 10-14A,1-7A,13-15, AJZENŠTAJNOVA: 10-10A, ĐORĐA TASIĆA: 11-13, DR.D. SRETENOVIĆA: 6-16,1-7, JOVANA DUČIĆA: 22-48,33-35, NASTIĆEVA: 2-20A,24-30A,19, NIKA STRUGARA 1 PRIL: 10-12,1-5, RATKA MITROVIĆA: 46-54V,83-105a, REPIŠKA: 41-49,53-53, SPASOVDANSKA: bb,2-8V,1-5B, TRGOVAČKA: 75-79B, UČIT STOJANA ČOLE: 4-6A,1-5,
Zemun
08:30 - 12:30 BANIJSKA: 2-2D,7-19A, MILANA UZELCA: 14-18, PRVOMAJSKA: 2A-6E,82-94V/2,7C-7E,11-21,73-81, RADE KONČARA: 2-16,3-17, SESTARA MILOVANOVIĆ: 2A, ŽELEZNIČKA: 2-14,1-27,
Surčin
12:00 - 14:00 Naselje SURČIN: BRAĆE NIKOLIĆ: 2-12,18-22B,46-46a,19b-21a, CIGINE ČETE: 55-57,61, ĐURĐEVDANSKA: 5V,11, KOVAČKA: 3, KRUŠEDOLSKA: 4-28,1-35, VOJVOĐANSKA: 2-4,10-14,18-26A,30-46,1-15,19-23,27-33, ŽARKA SAMARDžIĆA: 2-18,22-42,46,50-58,1-5,11-41
Kurir.rs