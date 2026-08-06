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Uprkos višemesečnim opstrukcijama radova, rekonstrukcija Savskog nasipa biće nastavljena planiranom dinamikom. Iz ovog preduzeća ističu da se radovi izvode u potpunosti u skladu sa zakonom, na osnovu važeće projektno-tehničke dokumentacije, izdatih dozvola, odluka nadležnih organa i uz kontinuirani stručni nadzor.

Kako je navedeno iz preduzeća "Srbijavode", sinoć, u kasnim večernjim časovima, grupa lica koja sebe naziva "borcima za pravdu" nasilno je polomila i oštetila zaštitnu ogradu na gradilištu rekonstrukcije Savskog nasipa, načinivši materijalnu štetu na državnoj imovini.

- Ovaj događaj predstavlja samo poslednji u nizu incidenata kojima se već mesecima sistematski pokušava opstruisanje radova na Savskom nasipu - navedeno je u saopštenju.

Kako je istaknuto, nakon svakodnevnih blokada, sprečavanja izvođenja radova, širenja dezinformacija i izazivanja uznemirenosti javnosti, sada se prešlo i na otvoreno uništavanje državne imovine.

Iz preduzeća Srbijavode ističu da je suvišno govoriti o navodnim mirnim protestima, borbi za pravdu ili zaštiti javnog interesa, jer su sinoć pojedinci sopstvenim postupcima pokazali da iza tih parola stoje vandalizam, bezakonje i pokušaj da se politički ciljevi ostvare nasiljem i uništavanjem državne imovine.

Foto: Srbijavode

- Posebno je poražavajuće što pojedinci koji se predstavljaju kao zaštitnici zakona i institucija istovremeno grubo krše zakon, ugrožavaju bezbednost gradilišta, nanose štetu državnoj imovini i pokušavaju da spreče realizaciju projekta koji se izvodi isključivo u cilju unapređenja sistema zaštite od poplava i bezbednosti građana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova izvršili su uviđaj, a lica koja su učestvovala u ovom vandalskom činu biće procesuirana u skladu sa zakonom. Očekujemo blagovremenu i odlučnu reakciju svih nadležnih institucija, kako bi se sprečila dalja eskalacija protivpravnog ponašanja i zaštitili ljudi koji rade na gradilištu, kao i državna imovina - navedeno je u saopštenju.

Iz ovog preduzeća podsećaju da se svi radovi na predmetnoj deonici izvode u potpunosti u skladu sa zakonom, na osnovu važeće projektno-tehničke dokumentacije, izdatih dozvola, odluka nadležnih organa i uz kontinuirani stručni nadzor.

- Oni koji već mesecima tvrde da se bore za pravo i pravdu, sinoć su još jednom pokazali na koji način žele da sprovode svoje ideje - lomljenjem, uništavanjem, pritiscima i pokušajima da silom zaustave radove od javnog interesa - dodaje se u saopštenju.

Kako je istaknuto, "Srbijavode" neće odustati od realizacije ovog projekta. Radovi će biti nastavljeni planiranom dinamikom, jer je obaveza države da štiti živote ljudi, njihovu imovinu i sistem odbrane od poplava, a obaveza nadležnih institucija da sankcionišu svako protivpravno ponašanje, bez obzira na to ko ga čini.