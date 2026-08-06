"SA BLOKADA PREŠLI NA UNIŠTAVANJE DRŽAVNE IMOVINE!" Vandali koji sebe nazivaju "borcima za pravdu" napravili haos na gradilištu rekonstrukcije Savskog nasipa
Uprkos višemesečnim opstrukcijama radova, rekonstrukcija Savskog nasipa biće nastavljena planiranom dinamikom. Iz ovog preduzeća ističu da se radovi izvode u potpunosti u skladu sa zakonom, na osnovu važeće projektno-tehničke dokumentacije, izdatih dozvola, odluka nadležnih organa i uz kontinuirani stručni nadzor.
Kako je navedeno iz preduzeća "Srbijavode", sinoć, u kasnim večernjim časovima, grupa lica koja sebe naziva "borcima za pravdu" nasilno je polomila i oštetila zaštitnu ogradu na gradilištu rekonstrukcije Savskog nasipa, načinivši materijalnu štetu na državnoj imovini.
- Ovaj događaj predstavlja samo poslednji u nizu incidenata kojima se već mesecima sistematski pokušava opstruisanje radova na Savskom nasipu - navedeno je u saopštenju.
Kako je istaknuto, nakon svakodnevnih blokada, sprečavanja izvođenja radova, širenja dezinformacija i izazivanja uznemirenosti javnosti, sada se prešlo i na otvoreno uništavanje državne imovine.
Iz preduzeća Srbijavode ističu da je suvišno govoriti o navodnim mirnim protestima, borbi za pravdu ili zaštiti javnog interesa, jer su sinoć pojedinci sopstvenim postupcima pokazali da iza tih parola stoje vandalizam, bezakonje i pokušaj da se politički ciljevi ostvare nasiljem i uništavanjem državne imovine.
- Posebno je poražavajuće što pojedinci koji se predstavljaju kao zaštitnici zakona i institucija istovremeno grubo krše zakon, ugrožavaju bezbednost gradilišta, nanose štetu državnoj imovini i pokušavaju da spreče realizaciju projekta koji se izvodi isključivo u cilju unapređenja sistema zaštite od poplava i bezbednosti građana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova izvršili su uviđaj, a lica koja su učestvovala u ovom vandalskom činu biće procesuirana u skladu sa zakonom. Očekujemo blagovremenu i odlučnu reakciju svih nadležnih institucija, kako bi se sprečila dalja eskalacija protivpravnog ponašanja i zaštitili ljudi koji rade na gradilištu, kao i državna imovina - navedeno je u saopštenju.
Iz ovog preduzeća podsećaju da se svi radovi na predmetnoj deonici izvode u potpunosti u skladu sa zakonom, na osnovu važeće projektno-tehničke dokumentacije, izdatih dozvola, odluka nadležnih organa i uz kontinuirani stručni nadzor.
- Oni koji već mesecima tvrde da se bore za pravo i pravdu, sinoć su još jednom pokazali na koji način žele da sprovode svoje ideje - lomljenjem, uništavanjem, pritiscima i pokušajima da silom zaustave radove od javnog interesa - dodaje se u saopštenju.
Kako je istaknuto, "Srbijavode" neće odustati od realizacije ovog projekta. Radovi će biti nastavljeni planiranom dinamikom, jer je obaveza države da štiti živote ljudi, njihovu imovinu i sistem odbrane od poplava, a obaveza nadležnih institucija da sankcionišu svako protivpravno ponašanje, bez obzira na to ko ga čini.
Kurir.rs