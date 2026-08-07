Hitna pomoć je tokom noćne smene obavila 116 intervencija, a najviše poziva bilo je zbog hroničnih i psihijatrijskih pacijenata.
Beograd
NOĆ PUNA UDESA! Četvoro povređeno u četiri saobraćajne nezgode u Beogradu
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Tokom protekle noći u Beogradu dogodile su se četiri saobraćajne nezgode u kojima su lakše povređene četiri osobe, rečeno je u službi Hitne pomoći.
Ekipe Hitne pomoći tokom noćne smene obavile su ukupno 116 intervencija, od kojih je 20 bilo na javnim mestima.
Kako navode iz ove službe, za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici i psihijatrijski pacijenti.
Kurir.rs
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