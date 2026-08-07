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Tokom protekle noći u Beogradu dogodile su se četiri saobraćajne nezgode u kojima su lakše povređene četiri osobe, rečeno je u službi Hitne pomoći.

Ekipe Hitne pomoći tokom noćne smene obavile su ukupno 116 intervencija, od kojih je 20 bilo na javnim mestima.

Kako navode iz ove službe, za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici i psihijatrijski pacijenti.

Kurir.rs

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