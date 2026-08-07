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Požar koji se danima širi Deliblatskoj peščari ne jenjava, a neprijatan miris i dim stigli su i do Beograda!

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Dim iznad Beograda Izvor: Kurir

Kako javljaju Beograđani, miris dima intenzivno se oseća širom Beograda, u centru, Šumicama, na Vračaru i Novom Beogradu.

Neprijatan miris paljevine oseća se i u Lionu, kao i u Mirijevu i na Karaburmi.

Beograđani navode da je miris intenzivan i nepodnošljiv, kao da je požar u neposrednoj blizini.

Društvenim mrežama se šire snimci s komentarima da se "Beograd zabeleo" i da "ne može da se diše"

Podsetimo, pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Luka Čaušić izjavio je juče da je u Deliblatskoj peščari oko 14 časova izbio novi požar koji se, usled visokih temperatura i vetra, veoma brzo proširio na više od 300 hektara.

- U gašenju požara trenutno učestvuje više od 80 pripadnika Sektora za vanredne situacije, dobrovoljnih vatrogasnih društava i "Vojvodinašuma", dok su iz vazduha angažovana tri helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Kamov Ka32, H215 Super Puma i H145. Očekujemo i dolazak teške mehanizacije za izradu protivpožarnih proseka, kako bismo zaustavili dalje širenje vatre - rekao je juče Čaušić.

Prethodno je direktor policije Dragan Vasiljević izvršio prelet iznad područja zahvaćenih požarom u Deliblatskoj peščari.

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