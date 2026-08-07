(VIDEO) DIM SA DELIBLATSKE PEŠČARE STIGAO DO BEOGRADA, POGLEDAJTE SNIMAK IZ DRONA Vetar raznosi miris paljevine, ceo grad u oblaku! Evo gde se najviše oseća
Požar koji se danima širi Deliblatskoj peščari ne jenjava, a neprijatan miris i dim stigli su i do Beograda!
Kako javljaju Beograđani, miris dima intenzivno se oseća širom Beograda, u centru, Šumicama, na Vračaru i Novom Beogradu.
Neprijatan miris paljevine oseća se i u Lionu, kao i u Mirijevu i na Karaburmi.
Beograđani navode da je miris intenzivan i nepodnošljiv, kao da je požar u neposrednoj blizini.
Društvenim mrežama se šire snimci s komentarima da se "Beograd zabeleo" i da "ne može da se diše"
Podsetimo, pomoćnik ministra i načelnik Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Luka Čaušić izjavio je juče da je u Deliblatskoj peščari oko 14 časova izbio novi požar koji se, usled visokih temperatura i vetra, veoma brzo proširio na više od 300 hektara.
- U gašenju požara trenutno učestvuje više od 80 pripadnika Sektora za vanredne situacije, dobrovoljnih vatrogasnih društava i "Vojvodinašuma", dok su iz vazduha angažovana tri helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Kamov Ka32, H215 Super Puma i H145. Očekujemo i dolazak teške mehanizacije za izradu protivpožarnih proseka, kako bismo zaustavili dalje širenje vatre - rekao je juče Čaušić.
Prethodno je direktor policije Dragan Vasiljević izvršio prelet iznad područja zahvaćenih požarom u Deliblatskoj peščari.