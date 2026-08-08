Slušaj vest

Tokom noći u Beogradu dogodile su se tri saobraćajne nezgode u kojima su četiri osobe lakše povređene, saopštili su iz Hitne pomoći.

Ekipe ove službe intervenisale su tokom noćne smene 114 puta, od čega 28 puta na javnim mestima, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i psihijatrijski pacijenti.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradNAJDUŽI SPISAK ISKLJUČENJA U ZEMUNU: Desetine ulica danas bez struje, Elektrodistribucija objavila do kad će trajati radovi
Utičnica
Beograd(VIDEO) DIM SA DELIBLATSKE PEŠČARE STIGAO DO BEOGRADA, POGLEDAJTE SNIMAK IZ DRONA Vetar raznosi miris paljevine, ceo grad u oblaku! Evo gde se najviše oseća
KuDim iznad Beograda
BeogradNOĆ PUNA UDESA! Četvoro povređeno u četiri saobraćajne nezgode u Beogradu
hitna pomoć
DruštvoKo danas kreće na put, neka se naoruža strpljenjem! Na jednom prelazu čeka se čak četiri sata, AMSS upozorava na još jedan problem
1695049166-prelazpresevosrbijafotorina2.jpg