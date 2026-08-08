Tokom noćne smene ekipe Hitne pomoći intervenisale su 114 puta, a najviše su pomoć tražili hronični bolesnici i psihijatrijski pacijenti.
Beograd
BURNA NOĆ U BEOGRADU! Tri saobraćajne nezgode i četiri povređene osobe, ekipe Hitne pomoći imale pune ruke posla
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Tokom noći u Beogradu dogodile su se tri saobraćajne nezgode u kojima su četiri osobe lakše povređene, saopštili su iz Hitne pomoći.
Ekipe ove službe intervenisale su tokom noćne smene 114 puta, od čega 28 puta na javnim mestima, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i psihijatrijski pacijenti.
Kurir.rs
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