Slušaj vest

Visoke temperature i nizak vodostaj pogoduju razvoju mikroorganizama i algi, zbog čega je neophodna redovna kontrola kvaliteta vode na kupalištima. Najnovije analize pokazuju da je voda na Savskom jezeru druge, a na kupalištu Lido treće klase kvaliteta, dok su svi kontrolisani bazeni ispravni.

Stručnjaci upozoravaju građane da se kupaju isključivo na uređenim kupalištima i izbegavaju gutanje vode, jer zagađena voda može izazvati stomačne tegobe, upale i kožne infekcije.

„Što se tiče bazena, svi bazeni koje kontrolišemo su ispravni, odnosno svi uzorci vode ispunjavaju propisane uslove“, istakla je za RTS dr Nevena Paunović iz Gradskog zavoda za javno zdravlje.

Građani se kupaju i na brojnim neuređenim kupalištima, gde se kvalitet vode ne prati redovno. Savetuju da se izbegavaju mesta na kojima je vodostaj nizak, voda zamućena ili nije bistra, jer to može ukazivati na povećano zagađenje.

Foto: Shutterstock

Preporuka je da se kupa isključivo na uređenim javnim kupalištima, gde se voda redovno kontroliše i gde su prisutne spasilačke službe. Oni koji se ipak odluče za kupanje na neuređenim lokacijama trebalo bi da izbegavaju potapanje glave i gutanje vode, kao i da se posle izlaska iz vode obavezno istuširaju.

Kupanje u zagađenoj vodi može izazvati različite zdravstvene tegobe.

„Ukoliko se guta zagađena voda, mogu se javiti stomačne tegobe, ali i upale uha, kožne infekcije i druga oboljenja, u zavisnosti od vrste i stepena zagađenja“, upozorila je dr Paunović.

Nadležni zato još jednom pozivaju na oprez. U brojnim mestima u Srbiji komunalne i industrijske otpadne vode i dalje se ulivaju u reke, a tokom perioda niskog vodostaja koncentracija zagađujućih materija postaje znatno veća.

Zbog toga je važno birati samo proverena i kontrolisana kupališta i pridržavati se preporuka stručnjaka.