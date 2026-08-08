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Veliki požarbuknuo je večeras na području Surčina, u smeru ka Petrovčiću.

Prema prvim informacijama, ogroman plamen i veliki vatreni oblak nadvili su se nad ovim delom Beograda, dok se požar vidi i iz udaljenih delova prestonice.

Za sada nije poznato šta je tačno zahvaćeno vatrom, kao ni da li ima povređenih.

Plamen je u pojedinim trenucima veoma visok, a intenzitet požara ukazuje da je reč o ozbiljnoj vatrenoj stihiji.

Kurir.rs/Telegraf

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