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Muškarac star oko 35 godina nastradao je oko 16 časova na pružnom prelazu u blizini Železničke stanice Zemun, u smeru ka tunelu koji vodi prema Novom Beogradu, kada ga je udario voz.

Kako se nezvanično saznaje sa lica mesta, do nesreće je došlo kada je nesrećni muškarac pokušao da pretrči prugu na mestu gde to nije dozvoljeno. U tom trenutku naišla je železnička kompozicija, a mašinovođa nije uspeo blagovremeno da zaustavi voz i izbegne udarac.

Od zadobijenih povreda, muškarac je preminuo na licu mesta, što su mogle samo da konstatuju ekipe Hitne pomoći koje su ubrzo stigle na teren.

Policija i dežurni tužilac trenutno obavljaju uviđaj na mestu nesreće kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ove tragedije. Zbog uviđaja, železnički saobraćaj na ovoj deonici je privremeno obustavljen i odvija se uz znatna kašnjenja.

Nadležni apeluju na sve građane da ne pretrčavaju koloseke i da za prelazak pruge koriste isključivo označene pešačke prelaze, pasarele i podzemne prolaze, kako bi se sprečile ovakve tragedije.