Elektrodistribucija Beograd objavila je spisak planiranih isključenja struje, kao i termine i lokacije bez električne energije.
Beograd
U JEDNOJ OPŠTINI ISKLJUČENJE POČINJE TEK PO PODNE! Elektrodistribucija objavila spisak ulica koje danas ostaju bez struje
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Spisak isključenja struje:
Palilula
08:30 - 12:30 SLANAČKI PUT: 26-32V,35V,51-65Ž, VIŠNjIČKI VENAC: 1-47, Naselje VIŠ.BANjA: MIGELA ANHELA ASTURIJASA: BB,1-31, ROMENA ROLANA: 2-66,1-67,
Zemun
10:00 - 13:00 ŠILEROVA: 20-26A,30-36,42-68A,76,80-84,21A-23x,29-35,49-67,73-73,77-83, ZAGORSKA: 11h-11k,
Obrenovac
09:00 - 15:00 Naselje Grabovac: BAŠTOVANSKA: 34-38,42-52,56,21-29,33-41, DONjI KRAJ: 539,
09:00 - 11:00 Naselje OBRENOVAC: VUKA KARADžIĆA: 99A-101V,
Lazarevac
12:15 - 14:30 Naselje Dren: zaseok kod Majora.
08:00 - 12:00 Županjački put.
Kurir.rs
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