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Nekoliko mladića izazvalo je sinoć požar u beogradskom naselju Stepa Stepanović, navodi se u objavama na društvenim mrežama, što je, naravno, naišlo na opštu osudu.

Kako se vidi na snimcima objavljenim na društvenim mrežama, oni su napravili bakljadu, a onda zapalili travu oko košarkaškog igrališta.

Naravno, usledila je lavina komentara poput "Ja bih ovo odmah hapsio" ili "Da li je bre ovo moguće?!?!?!?!?!"...

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