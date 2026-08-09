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Nekoliko mladića izazvalo je sinoć požar u beogradskom naselju Stepa Stepanović, navodi se u objavama na društvenim mrežama, što je, naravno, naišlo na opštu osudu.

Kako se vidi na snimcima objavljenim na društvenim mrežama, oni su napravili bakljadu, a onda zapalili travu oko košarkaškog igrališta.