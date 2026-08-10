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Muškarac star 26 godina pao je sa motora i zadobio težu povredu kolena sinoć u 23.05 časova na uglu Cetinjske ulice i Bulevara despota Stefana, a nakon ukazane prve pomoći na mestu udesa on je prevezen u Urgentni centar, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Ekipe ove službe, kako su naveli u Hitnoj pomoći, intervenisale su protekle noći više puta zbog tuča u kojima je bilo lakše povređenih učesnika.

Bilo je i nekoliko intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju, koje su odvezene na detoksikaciju na odeljenje toksikologije VMA.

Dežurne lekarske ekipe intervenisale su ukupno 121 put, od čega je 26 intervencija obavljeno na javnim mestima.

Najviše poziva je bilo zbog osoba sa niskim pritiskom koje su se žalile na malaksalost, kao i hroničnih kardiovaskularnih bolesnika, pacijenata sa poteškoćama respiratorne prirode, astmatičara i psihijatrijskih bolesnika.

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