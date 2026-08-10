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Muškarac star 26 godina pao je sa motora i zadobio težu povredu kolena sinoć u 23.05 časova na uglu Cetinjske ulice i Bulevara despota Stefana, a nakon ukazane prve pomoći na mestu udesa on je prevezen u Urgentni centar, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Ekipe ove službe, kako su naveli u Hitnoj pomoći, intervenisale su protekle noći više puta zbog tuča u kojima je bilo lakše povređenih učesnika.

Bilo je i nekoliko intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju, koje su odvezene na detoksikaciju na odeljenje toksikologije VMA.

Dežurne lekarske ekipe intervenisale su ukupno 121 put, od čega je 26 intervencija obavljeno na javnim mestima.