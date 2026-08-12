Spisak isključenja struje u Beogradu.
isključenja struje u beogradu
NAJSTROŽI CENTAR BEOGRADA DANAS BEZ STRUJE: Stari grad, Vračar, Voždovac, Zemun, opštine se samo nižu
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Stari grad
09:00 - 14:00 KOSANČIĆEV VENAC: 22, KRALJA PETRA: 1-3,
Vračar
08:30 - 14:00 BABA-VIŠNJINA: 12,20,24-26,13-17, KOČE KAPETANA: 2,12-14, KURSULINA: 12-22,7-7/,11-11,21-23, MAKENZIJEVA: 37-39,31,53, NEVESINJSKA: 1A,5,11-23, NJEGOŠEVA: 74-76, SMILJANIĆEVA: 6,10,9-11,21-23,
Voždovac
08:30 - 14:00 Naselje JAJINCI: MILUTINA MILJKOVIĆA: 2-16,20-26,30-32,1-5, VUKOSAVE OLJAČA: 46,
Zemun
10:00 - 14:00 BANIJSKA: 30,29, BANJIČKA: 2-18,22-38,3-39, TOPLIČKA: 2-8,1-7A, ZADRUGARSKA: 22-32,3B/1, ZAGORSKA: 10-12,
Obrenovac
09:00 - 11:00 Naselje OBRENOVAC: VOJVODE MIŠIĆA: 163,
08:30 - 15:00 Naselje Draževac: PUT ZA BALJEVAC: 16-44,31-43, VINOGRADI: 2-4,10-12,16-26,30,
11:00 - 13:00 Naselje OBRENOVAC: VOJVODE MIŠIĆA: 171-173,
Kurir.rs
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