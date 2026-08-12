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Na području beogradske opštine Savski venac noćas se, oko 2 časa posle ponoći, dogodila teška saobraćajna nesreća, a svi učesnici odmah su prebačeni u Urgentni centar.

Do nesreće je došlo u Ulici Neznanog junaka, a prema prvim informacijama teško su povređena dva muškarca.

Beogradska Hitna pomoć noćas je imala 112 intervencija, bilo je i dosta pijanih, a lekare su najčešće zvali hronični pacijenti.

Kurir.rs/Beta

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