Do nesreće je došlo u Ulici Neznanog junaka, a prema prvim informacijama teško su povređena dva muškarca.
Beograd
TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA SAVSKOM VENCU: Dva muškarca hitno prebačena u Urgentni
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Na području beogradske opštine Savski venac noćas se, oko 2 časa posle ponoći, dogodila teška saobraćajna nesreća, a svi učesnici odmah su prebačeni u Urgentni centar.
Do nesreće je došlo u Ulici Neznanog junaka, a prema prvim informacijama teško su povređena dva muškarca.
Beogradska Hitna pomoć noćas je imala 112 intervencija, bilo je i dosta pijanih, a lekare su najčešće zvali hronični pacijenti.
Kurir.rs/Beta
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