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Došli smo do sredine još jedne radne nedelje, a kako je to uobičajeno tokom letnje sezone, jutarnji špic u Beogradu ovog jutra protiče nešto mirnije nego tokom ostatka godine. Veliki broj Beograđana trenutno je na godišnjim odmorima, pa se na ulicama prestonice očekuje povoljnija saobraćajna situacija.

Na Brankovom mostu saobraćaj se odvija bez ometanja, kao i na kružnom toku i raskrsnici ispred TC Ušće. Na Gazeli je povremeno pojačan intenzitet saobraćaja, ali bez zadržavanja.

1/6 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

Na Autokomandi se povremeno formiraju kolone, koje se brzo raščiste. Na kružnom toku Slavija nema zadržavanja, a slična situacija je i na većem delu Bulevara kralja Aleksandra, Takovskoj ulici, Trgu Nikole Pašića, Ulici kneza Miloša, kao i Bulevaru despota Stefana.

Ipak, ozbiljnije gužve povremeno se formiraju na Pančevačkom mostu u smeru ka Beogradu.