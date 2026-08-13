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Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na Vračaru, pojedini potrošači u ovoj beogradskoj opštini danas, 13. avgusta, ostaće bez vode.

Kako je saopšteno iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", prekid u snabdevanju trajaće od 8.30 do 20 sati, a bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

  • Vardarskoj, od Šumatovačke do Južnog bulevara
  • Grahovskoj, od Šumatovačke do Južnog bulevara
  • Marulićevoj

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna.

Iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" apeluju na potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

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