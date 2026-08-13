Zbog radova na novopoloženom cevovodu, danas će bez vode ostati potrošači u tri ulice na Vračaru.
Beograd
DEO BEOGRADA DANAS BEZ VODE SKORO 12 SATI! Isključenje počinje ujutru, građanima upućen važan apel, evo svih detalja
Slušaj vest
Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na Vračaru, pojedini potrošači u ovoj beogradskoj opštini danas, 13. avgusta, ostaće bez vode.
Kako je saopšteno iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", prekid u snabdevanju trajaće od 8.30 do 20 sati, a bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
- Vardarskoj, od Šumatovačke do Južnog bulevara
- Grahovskoj, od Šumatovačke do Južnog bulevara
- Marulićevoj
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna.
Iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" apeluju na potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši