VRAČAR, STARI GRAD, PALILULA, VOŽDOVAC... Elektrodistribucija objavila spisak isključenja u Beogradu, u osam gradskih opština danas bez struje
Spisak isključenja struje:
Stari grad
09:00 - 14:00 DOBRICE ĆOSIĆA: 3,
Vračar
08:30 - 14:00 DESANKE MAKSIMOVIĆ: 2A,6-10,3-11,17-21, KRALjA MILUTINA: 2-4,3-5A,9-9,13-17,21, KRUNSKA: 16,20-22,28-28,32-40,29-35A, SVETOZARA MARKOVIĆA: 14-26A,19A-27,
Palilula
09:00 - 12:00 Naselje JABUČKI RIT: JABUČKI RIT: 14,18,42-62A,9-19,41-61, Naselje PADINSKA SKELA: JABUČKI RIT: BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,10,100-104,101-105,
Voždovac
08:30 - 14:00 Naselje BELI POTOK: BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 24-24A,28-30,19A-19B,27,81,87-89, ZMAJA OD AVALE: 68,
Rakovica
08:30 - 14:00 SLAVKE KALjEVIĆ: 2-2A,10,1-11, Naselje RESNIK: 13 OKTOBRA: 84,83-85,
Zemun
10:00 - 15:00 ALASKA: 14-44,5-15,41-45, BOSANSKA: 60,68-90,47,55A-55B,59-81,85-85,91, CARA DUŠANA: 178A-186A,190-194,198-206,141-143B, FILIPA VIŠNjIĆA: 2,24, KARLOVAČKA: 18-36,17-43, LAZE JOVANOVIĆA - PORCIJA : 4b,39,45, PRIZRENSKA: 14-20,13-23,37a, TRŠĆANSKA: 70B,102, UGRINOVAČKA: 124,
Grocka
08:30 - 14:00 Naselje KALUĐERICA: BOSANSKA: 2-6,1, BULEVAR REVOLUCIJE: 42-54,27-27B, FILIPA KLjAJIĆA: 2-16,1-23, MIROSLAVA JOVANOVIĆA: 19, NjEGOŠEVA: 2-14,1-11, SAVE KOVAČEVIĆA: 32-42,50-68,74-90,94-98,17-19,25-51, SVETOZARA MARKOVIĆA: 2-20,24,1-25A, VOJISLAVA ILIĆA: 9,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje OBRENOVAC: INDUSTRIJSKA ZONA: 0BB, NEMANjINA: 232,250,266,183, Naselje UROVCI: BOGOLjUBA UROŠEVIĆA-CRNOG: 2,15,23-25, BREŠTANSKA: 266-268, GAJ: 0,14,102A,234,240,244,248-252,260-262,266,320,394-396,9-9A,241-255,259,295-295A,395,399-401, INDUSTRIJSKA ZONA: 4,1,15A, MAJDANSKA: 255, UROVAČKA: 1111,
09:00 - 13:00 Naselje OBRENOVAC: KRALjA MILANA: 26-28A, POPA LEONTIJA MARKOVIĆA: 39-43, Naselje RVATI: FRUŠKOGORSKA: 1B-3,
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