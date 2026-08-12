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Muzej afričke umetnosti u Beogradu je najavio besplatne radionice za srednjoškolce od 17. do 28. avgusta. Tokom letnjeg raspusta učenici srednjih škola će moći da pohađaju radionicu keramike od 17. do 21. avgusta, a radionicu grafike od 24. do 28. avgusta.

Te petodnevne kurseve vodiće vajarka i konzervatokinjar Milica Josimov, kustoskinja Milica Naumov i viša kustoskinja Marija Miloš koje će učesnike upoznati sa temama koje će se obrađivati i sa dve likovne tehnike.

Program će se 29. avgusta završiti izložbom radova polaznika, a najuspešniji će dobiti nagrade 30. avgusta u 14 časova.

Prijave za radionice treba poslati mejlom na kontakt@mau.rs uz ime, prezime, godinu rođenja, kontakt-telefon i naziv grupe koju žele da pohađaju.

Muzej afričke umetnosti otvoren je 1977. godine u beogradskom naselju Senjak i jedini je u Jugoistočnoj Evropi koji je posvećen isključivo afričkoj kulturi.