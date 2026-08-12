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Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u ulicama Peke Pavlovića i Zaplanjska, u periodu od 11. do 21. avgusta doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi se izvode na kolovozu u ulicama Peke Pavlovića i Zaplanjska, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Miška Jovanovića do zone raskrsnice sa ulicom Medakovićeva, pri čemu će predmetna deonica biti zatovrena za saobraćaj.

Vozila sa linija 26 i 26N će u oba smera, saobraćati ulicama Miška Jovanovića, Husova, Ljubićka, Kumodraška, Darvinova, Zaplanjska i dalje redovnim trasama, dok će linija 30 će u oba smera, saobraćati ulicama Ustanička, Miška Jovanovića, Husova, Ljubićka, Kumodraška, Darvinova, Zaplanjska, Medakovićeva i dalje redovnom trasom.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti sva postojeća stajališta, a linije 26 i 26N i novouspostavljena privremena autobuska stajališta:

- „Centralno groblje 1“ (smer ka ulici Braće Jerković) u ulici Darvinova ispred kućnog broja 2, odnosno oko 30 metara posle zone raskrsnice sa ulice Darvinove i Tome Rosandića.

- „Centralno groblje 1“ ( smer ka ulici Zaplanjska) u ulici Darvinova prekoputa kućnog broja 2, odnosno oko 20 metara ispred zone raskrsnice sa ulice Darvinove i Tome Rosandića.