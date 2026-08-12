Svi kreativci, uzrasta od šest do 12 godina, koji vole da se igraju sa različitim vrstama tekstila, imaće priliku da kroz ove radionice nauče nešto više o modnom dizajnu, o tome kako nastaje jedan odevni predmet (od crteža, preko izbora materijala, kroja, do konačnog proizvoda), ali i da naprave svoj unikatni model.