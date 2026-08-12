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Besplatna radionica modnog dizajna „Svet mode za decu” biće održana u Kulturnom centru „Čukarica” od 17. do 21. avgusta.

Svi kreativci, uzrasta od šest do 12 godina, koji vole da se igraju sa različitim vrstama tekstila, imaće priliku da kroz ove radionice nauče nešto više o modnom dizajnu, o tome kako nastaje jedan odevni predmet (od crteža, preko izbora materijala, kroja, do konačnog proizvoda), ali i da naprave svoj unikatni model.

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Foto: Beograd.rs, Beoinfo

Radionicu vodi Nela Gojak, modna dizajnerka, navedeno je u najavi KC-a „Čukarica”.

Kurir.rs/Beograd.rs

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