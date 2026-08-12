Teška saobraćajna nesreća dogodila se na auto-putu pre Ikee ka Nišu, a nakon sudara nastali su zastoji na ovoj deonici.
Beograd
TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD IKEE: Punto ostao "zgužvan" kao konzerva, užasan prizor s lica mesta! Formiraju se kolone (FOTO)
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Teška saobraćajna nesreća dogodila se u popodnevnim časovima na auto-putu, na deonici pre Ikee u smeru ka Nišu.
Prema fotografijama sa mesta događaja, automobil „Fiat Punto“ je, kako se sumnja, udaren otpozadi, nakon čega je vozilo potpuno uništeno i ostalo teško deformisano.
Zbog nezgode su na ovoj deonici zabeleženi zastoji, pa se vozačima savetuje da budu dodatno oprezni i strpljivi.
Za sada nema informacija o tome da li ima povređenih, niti o stepenu povreda učesnika.
Kurir.rs/192
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