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Teška saobraćajna nesreća dogodila se u popodnevnim časovima na auto-putu, na deonici pre Ikee u smeru ka Nišu.

Prema fotografijama sa mesta događaja, automobil „Fiat Punto“ je, kako se sumnja, udaren otpozadi, nakon čega je vozilo potpuno uništeno i ostalo teško deformisano.

Zbog nezgode su na ovoj deonici zabeleženi zastoji, pa se vozačima savetuje da budu dodatno oprezni i strpljivi.

Za sada nema informacija o tome da li ima povređenih, niti o stepenu povreda učesnika.

Kurir.rs/192

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