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Doktor VMA potvrdio je da je jedna trudnica zadobila povrede sinoć u Beogradu dok se šetala kada je na nju naleteo trotinet.

Doktor Ivan Leković, glavni dežurni hirurg VMA rekao je da je trudnica zadržana u toj ustanovi zbog dalje opservacije. Prema njegovim rečima, trudnicu je najpre pregledao ginekolog, a zatim je zbrinuta zbog potresa mozga.

Hospitalizovana je na VMA gde je zadržana na posmatranju.

Ekipe Hitne službe tokom noći su obavile 103 intervencije, od kojih je 18 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični i srčani bolesnici.

Kurir.rs/RTS

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