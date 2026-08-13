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Kako se radna nedelja polako bliži kraju, jutarnji špic u Beogradu i ovog jutra protiče bez uobičajenih velikih gužvi. Kao i prethodnih dana, saobraćaj je znatno rasterećeniji, a jedan od glavnih razloga je sezona godišnjih odmora, zbog koje je veliki broj Beograđana trenutno van grada.

Na Brankovom mostu nema zadržavanja i saobraćaj se odvija neometano. Slična situacija je i na kružnom toku ispred Tržnog centra Ušće, dok se ispred samog tržnog centra, na raskrsnici Bulevara Mihajla Pupina i Ulice Milentija Popovića, povremeno stvara kraća gužva. Ipak, zadržavanja se brzo raščišćavaju.

1/6 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi kamere printscreen

Ni na Gazeli nema većih problema, a saobraćaj je prohodan i na Autokomandi.

U centralnim gradskim ulicama jutros nema većih gužvi. Bulevar kralja Aleksandra je prohodan, a na kružnom toku na Slaviji saobraćaj se odvija bez većih zadržavanja. Slična situacija je i u Takovskoj ulici i na Bulevaru despota Stefana.

Ipak, kao i prethodnih dana, vozačima najviše strpljenja treba na Pančevačkom mostu. Najveće gužve beleže se u smeru ka Beogradu, gde se formiraju zadržavanja.

Sve u svemu, jutarnji špic u Beogradu ovog četvrtka protiče znatno mirnije nego što je to uobičajeno za radni dan, a sezona godišnjih odmora i dalje se jasno vidi na gradskim saobraćajnicama.