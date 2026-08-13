Slušaj vest

Laboratorija Sektora za ekologiju i unapređenja životne sredine JKP "Gradska čistoća" Beograd tokom analize izlovljenih komaraca sa teritorije grada Beograda detektovala je ukupno jedan uzorak pozitivan na prisustvo genoma virusa Zapadnog Nila i to u komaracu roda Culex.

Komarac je izlovljen na teritoriji opštine Čukarica, u Ranžirnoj stanici "Železnik" i analiziran Real-time PCR metodom", rekla je Dubravka Planinac iz Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine JKP "Gradska čistoća".

- Molimo sugrađane da se ponašaju savesno, da obavezno koriste repelente, mrežice protiv komaraca i da izbegavaju boravak napolju tokom perioda najveće aktivnosti ovih insekata u terminu od 19 do 24 časa - istakla je Planinac.

Prema njenim rečima, Sektor za ekologiju i unapređenje životne sredine nastaviće svakodnevno sprovođenje monitoringa brojnosti komaraca na teritoriji svih beogradskih opština, kao i suzbijanje komaraca u skladu sa vremenskim uslovima, dok će laboratorija nastaviti sa analiziranjem izlovljenih komaraca.

Planinac je najavila da će ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine JKP "Gradska čistoća" Beograd vršiti i danas i sutra suzbijanje odraslih jedinki komaraca na javnim površinama na teritoriji Beograda, uređajima sa zemlje i vode i to u periodu od 3.30 do 7 časova, Telegraf.rs prenosi pisanje Tanjuga.

Kako zaustaviti svrab od ujeda komarca Foto: Shutterstock

Tretmanom će biti obuhvaćeni lokaliteti od Pančevačkog mosta ka Crvenki, Jojkićev Dunavac, površina od Pančevačkog mosta ka Malom Raju - leva obala Dunava, Barajevo, Sopot-centar, Resnik, Mladenovac, Kanarevo brdo, Miljakovac i Višnjička banja.

- Tretmani će biti sprovedeni isključivo ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, a to podrazumeva odsustvo kiše, optimalne temperature i snagu vetra - objasnila je Planinac.

Ona je dodala, da, na žalost, kišoviti vremenski uslovi pogoduju razmnožavanju komaraca, a ne pogoduju sprovođenju akcija suzbijanja zbog termolabilnosti preparata.

- Apelujemo na sugrađane da imaju razumevanja i strpljenja za ekipe "Gradske čistoće" koje su u punoj pripravnosti, i da im omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija - rekla je Planinac.

Takođe, kako je istakla, apeluju na sugrađane da isprazne eventualna skladišta vode u dvorištima, kao što su podmetači za saksije, gume, stara burad, koji su idealna mesta za razmnožavanje komaraca, kao i da koriste propisane preparate za septičke jame ukoliko ih poseduju.

Među zaraženima dominiraju muškarci, dok je prosečna starost pacijenata 66,5 godina Foto: Shutterstock

- Ukoliko građani primete povećanu brojnost komaraca na određenom lokalitetu, o tome mogu da obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 sata, i subotom od 8 do 14 sati, i dopisom na imejl adrese InfoCentar@gradskacistoca.rs i ekologija@gradskacistoca.rs, kao i porukom na zvaničnu Instagram stranicu preduzeća @gradska_cistoca_beograd, i pozivom na broj telefona Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine 011/30-54-039", rekla je Planinac.

U Srbiji su 6. avgusta registrovana prva dva slučaja obolevanja od groznice Zapadnog Nila u ovoj godini, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Obolele osobe su sa teritorije grada Beograda, starosti 75 i 82 godine.

Oba pacijenta su hospitalizovana na Klinici za infektivne i tropske bolesti u Beogradu zbog razvoja neuroinvazivnog oblika bolesti.