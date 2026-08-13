Alarm u Beogradu! Otkriven komarac zaražen virusom Zapadnog Nila, evo koji deo grada je na udaru
Laboratorija Sektora za ekologiju i unapređenja životne sredine JKP "Gradska čistoća" Beograd tokom analize izlovljenih komaraca sa teritorije grada Beograda detektovala je ukupno jedan uzorak pozitivan na prisustvo genoma virusa Zapadnog Nila i to u komaracu roda Culex.
Komarac je izlovljen na teritoriji opštine Čukarica, u Ranžirnoj stanici "Železnik" i analiziran Real-time PCR metodom", rekla je Dubravka Planinac iz Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine JKP "Gradska čistoća".
- Molimo sugrađane da se ponašaju savesno, da obavezno koriste repelente, mrežice protiv komaraca i da izbegavaju boravak napolju tokom perioda najveće aktivnosti ovih insekata u terminu od 19 do 24 časa - istakla je Planinac.
Prema njenim rečima, Sektor za ekologiju i unapređenje životne sredine nastaviće svakodnevno sprovođenje monitoringa brojnosti komaraca na teritoriji svih beogradskih opština, kao i suzbijanje komaraca u skladu sa vremenskim uslovima, dok će laboratorija nastaviti sa analiziranjem izlovljenih komaraca.
Planinac je najavila da će ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine JKP "Gradska čistoća" Beograd vršiti i danas i sutra suzbijanje odraslih jedinki komaraca na javnim površinama na teritoriji Beograda, uređajima sa zemlje i vode i to u periodu od 3.30 do 7 časova, Telegraf.rs prenosi pisanje Tanjuga.
Tretmanom će biti obuhvaćeni lokaliteti od Pančevačkog mosta ka Crvenki, Jojkićev Dunavac, površina od Pančevačkog mosta ka Malom Raju - leva obala Dunava, Barajevo, Sopot-centar, Resnik, Mladenovac, Kanarevo brdo, Miljakovac i Višnjička banja.
- Tretmani će biti sprovedeni isključivo ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, a to podrazumeva odsustvo kiše, optimalne temperature i snagu vetra - objasnila je Planinac.
Ona je dodala, da, na žalost, kišoviti vremenski uslovi pogoduju razmnožavanju komaraca, a ne pogoduju sprovođenju akcija suzbijanja zbog termolabilnosti preparata.
- Apelujemo na sugrađane da imaju razumevanja i strpljenja za ekipe "Gradske čistoće" koje su u punoj pripravnosti, i da im omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija - rekla je Planinac.
Takođe, kako je istakla, apeluju na sugrađane da isprazne eventualna skladišta vode u dvorištima, kao što su podmetači za saksije, gume, stara burad, koji su idealna mesta za razmnožavanje komaraca, kao i da koriste propisane preparate za septičke jame ukoliko ih poseduju.
- Ukoliko građani primete povećanu brojnost komaraca na određenom lokalitetu, o tome mogu da obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 sata, i subotom od 8 do 14 sati, i dopisom na imejl adrese InfoCentar@gradskacistoca.rs i ekologija@gradskacistoca.rs, kao i porukom na zvaničnu Instagram stranicu preduzeća @gradska_cistoca_beograd, i pozivom na broj telefona Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine 011/30-54-039", rekla je Planinac.
U Srbiji su 6. avgusta registrovana prva dva slučaja obolevanja od groznice Zapadnog Nila u ovoj godini, objavio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".
Obolele osobe su sa teritorije grada Beograda, starosti 75 i 82 godine.
Oba pacijenta su hospitalizovana na Klinici za infektivne i tropske bolesti u Beogradu zbog razvoja neuroinvazivnog oblika bolesti.
Grоznicа Zаpаdnоg Nilа је sеzоnskо оbоljеnjе које sе prеnоsi ubоdоm zаrаžеnоg kоmаrcа. Glаvni vеktоr, оdnоsnо prеnоsilаc virusа Zаpаdnоg Nilа је Culex pipiens, vrstа kоmаrcа kоја је оdоmаćеnа i kоd nаs. Sеzоnа trаnsmisiје virusа Zаpаdnоg Nilа u Srbiјi uоbičајеnо trаје оd јunа dо nоvеmbrа.