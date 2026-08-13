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Lekari na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA) imali su protekle noći pune ruke posla. Tokom dežurstva obavljena su čak 754 pregleda, a 70 ljudi je zadržano na bolničkom lečenju.

Kako ističe doktor Ivan Leković sa VMA, Beograđani su se najviše javljali zbog različitih povreda, njih više od 220, a bilo je i onih iz drugih delova Srbije.

Medicinsko osoblje VMA radilo je punom parom, a noć su obeležili padovi sa visine, teške povrede na radu, ali i tuče.

Stravičan pad sa nadvožnjaka u Rakovici

Među najtežim slučajevima jeste nesreća koja se dogodila u Rakovici. Jedan mladić zadobio je stravične povrede nakon što je pao sa nadvožnjaka, i to sa visine od čak 10 metara.

Nesreća se dogodila u 22.38 u ulici Prvoboraca kod broja 40, a povređeni je bez svesti prevezen na VMA.

Krvave tuče i pune ruke posla za neurohirurge

Pored stravičnih padova, dan i noć u prestonici obeležili su i tuče, pa je zabeležen i veliki broj povreda zadobijenih u njima.

- Imali smo veliki broj ljudi sa povredama iz tuča u toku dana i večeri, tako da su naši neurohirurzi i ortopedi imali, onako, baš pune ruke posla - objašnjava dr Leković.

Horor povreda radnika iz Užica

Koliko nepažnja i nestručno rukovanje alatom mogu biti kobni, svedoči i slučaj pacijenta koji je zbog jezive povrede na radu hitno transportovan iz Užica u Beograd.

- To je jedna "klasika" koja se stalno dešava, da ljudi rade sa alatima za koje očigledno nisu obučeni. U pitanju je teška povreda brusilicom, tako da su i naši plastični hirurzi proveli celu noć u sali zbrinjavajući tu povredu - priča doktor sa VMA.

Angiosala radila bez prestanka

Iako su vremenske prilike u zemlji sada nešto svežije i građanima je daleko prijatnije, kardiolozi su radili udarnički. Angiosala, prema rečima doktora, nije prestajala sa radom ni danju, ni noću.

Doktor Leković je iskoristio priliku i da uputi važan apel svim građanima.

- Apelujem na ljude da ipak povedu računa kada su visoke temperature tokom dana, i da probaju da svedu na minimum to kretanje po suncu - upozorava on.