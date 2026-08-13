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Asfaltiranje Ulice Peke Pavlovića na Voždovcu počelo je danas nešto pre 9 sati, na potezu između Ulice Braće Jerković i Zaplanjske. Reč je o frekventnoj saobraćajnici koja godinama nije bila rekonstruisana, a završetak radova očekuje se do kraja avgusta, prenose agencije.

Predsednica Gradske opštine Voždovac Bojana Jakšić istakla je da je rekonstrukcija značajna za građane, posebno imajući u vidu frekventnost ulice. Podsetila je da su ranije tokom godine u ovom delu opštine rekonstruisane Husova ulica i deo Ulice Miška Jovanovića, a da ukupna površina obuhvaćena tim radovima iznosi oko 7.200 kvadratnih metara.

Jakšić je navela da bi radovi u Ulici Peke Pavlovića trebalo da budu završeni do početka nove školske godine. Kako je istakla, topli dani bi trebalo da omoguće da se radovi izvedu u što kraćem roku, kako bi saobraćajnica bila bezbedna i uređena pre povratka građana sa godišnjih odmora i početka škole.

Na probleme pre rekonstrukcije ukazali su i stanovnici ulice, koji navode da su im padavine otežavale kretanje. Vuka Radosavljević i Mirjana Marković istakle su da će sređena saobraćajnica značajno olakšati svakodnevni život stanarima i svima koji prolaze ovim delom Voždovca. Radove izvode JP "Putevi Beograda" i JKP "Beograd put", sa kojima, prema rečima Jakšić, Gradska opština Voždovac ima dobru saradnju.