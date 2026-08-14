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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, potrošači u delu Bulevara despota Stefana danas će ostati bez vode od 8 do 22 časa.

Bez vode će ostati potrošači na potezu od Cvijićeve ulice do Klaničkog keja. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

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