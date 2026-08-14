Bez vode će biti deo Bulevara despota Stefana od Cvijićeve ulice do Klaničkog keja, a obezbeđene su auto-cisterne.
Beograd
DEO BEOGRADA DANAS ČAK 14 SATI BEZ VODE! Veliki radovi na vodovodnoj mreži, građanima upućen važan apel
Slušaj vest
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, potrošači u delu Bulevara despota Stefana danas će ostati bez vode od 8 do 22 časa.
Bez vode će ostati potrošači na potezu od Cvijićeve ulice do Klaničkog keja. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
Iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši