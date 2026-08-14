NAJDUŽI SPISAK ISKLJUČENJA NA VRAČARU! Bez struje danas u sedam beogradskih opština, evo kada se očekuje normalizacija
Spisak isključenja struje:
Vračar
08:30 - 14:00 CARA NIKOLAJA DRUGOG: 20-32,36-38,42,56-56,60-70,74,80-82,57-69,73,79, CERSKA: 10,22, DANIČAREVA: 2-4,1,5-7, MAKSIMA GORKOG: 31-31,43, MILEŠEVSKA: 42-42A, SAZONOVA: 3-5,2-28,1,7,19-27, VARDARSKA: 4,1, VOJVODE DRAGOMIRA: 18A-20,33-33F/8, VUKICE MITROVIĆ: 6-16,20-44A,5,9-11,17,27-33,51,
09:00 - 12:00 BOKELjSKA: BB,BB,BB,3-3,7,11, ĐORĐA VAJFERTA: 1, JUŽNI BULEVAR: 1, NEBOJŠINA: 34-42, RUDNIČKA: 14-14,
Palilula
09:00 - 14:00 Naselje BORČA: ZRENjANINSKI PUT: 250,
Voždovac
08:30 - 14:00 Naselje RIPANj: PUT ZA PAVIĆEVAC: bb,8,12A-18B,22-24,28A,94-94A,9,23,37-37G,47,71,77,
Novi Beograd
10:00 - 12:00 ISMETA MUJEZINOVIĆA: 22A,
Zemun
08:30 - 16:00 Naselje PLAVI HORIZONTI: ISIDORA STOJANOVIĆA : 14-18,22-30,34,38,42-48,11-13,19-23,27-29,35,41-43,47,93, JOVANA BOŠKOVIĆA : 2-14,18-22,26,1-23, KOSTE CUKIĆA: 18,24-26,32,15,19-23,27-33, MILANA REŠETARA : 14-18,
Obrenovac
08:30 - 15:00 Naselje BARIČ: BARIČKIH BORACA: 14-26,30,17-29, USTANIČKA: 2-4,8-12A,16,1,5-13,
Lazarevac
08:00 - 12:00 Naselje Petka: Milovana Lazarevića 211-301,224-288, Miloša Crnjanskog, Vinogradarska (zaseok Obrenove livade prema Županjcu).
Kurir.rs