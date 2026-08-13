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Radovi se izvode na kolovozu Crnotravske ulice, u visini zone raskrsnice sa Raškom ulicom, u dužini od 60 metara, te podrazumevaju zauzeće desne kolovozne trake (gledano u smeru ka Banjici), pri čemu će se saobraćaj u visini zone radova kretati slobodnom širinom kolovoza, uz naizmenično propuštanje regulisano privremenim semaforima i saobraćajnim znakovima.

Zbog zauzeća zone raskrsnice sa Raškom ulicom, važiće sledeći režim rada linija javnog prevoza:

– i dalje će trolejbuska linija 40 saobraćati do stare okretnice „Banjica” i nosiće oznaku 40L;

– vozila sa minibus linije 34 će u oba smera saobraćati ulicama Crnotravskom, Kraljice Ane, Mihaila Avramovića, Flore Sends i dalje redovnom trasom;

– vozila sa autobuske linije 42 će u oba smera saobraćati ulicama Mihaila Avramovića, Kraljice Ane, Crnotravskom i dalje redovnom trasom.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća, kao i privremena stajališta:

– „Plivalište (Banjica) 1” – stajalište se uspostavlja u Ulici kraljice Ane, 30 metara posle pešačkog prelaza u zoni raskrsnice sa Crnotravskom ulicom, za linije 34 i 42 – smer ka Ortopedskoj bolnici;

– „Dedinje (Ortopedska bolnica) 1” – stajalište se uspostavlja u Ulici Flore Sends, 15 metara posle izlaza iz parkinga Vojske Srbije, tj. 45 metara posle pešačkog prelaza u zoni raskrsnice sa Ulicom Mihaila Avramovića, za liniju 34 – smer ka Ulici Pere Velimirovića;

– „Dedinje (Ortopedska bolnica) 1” – u Ulici Flore Sends, neposredno ispred pozicije koja se nalazi prekoputa izlaza iz parkinga Vojske Srbije, tj. 30 metara ispred pešačkog prelaza u zoni raskrsnice sa Ulicom Mihaila Avramovića, za liniju 34 – smer ka Topčiderskom brdu.