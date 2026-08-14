Sekretarijat za javni prevoz je saopštio da će zbog radova na izgradnji sekundarne fekalne i vodovodne mreže u ulicama Ristin potok, Milošev kladenac i Petkov kladenac doći do promena u radu linije 312.

– faza 1– radovi u ovoj fazi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj Ulice Ristin potok, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Petkov kladenac do zone raskrsnice sa Ulicom Milošev kladenac, kao i otvaranje radne jame u Ulici Milošev kladenac, neposredno ispred zone raskrsnice sa Ulicom Ristin potok (leva strana gledano u smeru ka MZ „Veliki Mokri Lug”) od 14. do 20. avgusta;

– faze 2 i 3 – radovi u ovim fazama podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj Ulice Ristin potok, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Petkov kladenac do zone raskrsnice sa Ulicom Milošev kladenac, od 21. avgusta do 14. septembra.