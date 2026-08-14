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Sekretarijat za javni prevoz je saopštio da će zbog radova na izgradnji sekundarne fekalne i vodovodne mreže u ulicama Ristin potok, Milošev kladenac i Petkov kladenac doći do promena u radu linije 312.

Radovi će se izvoditi po fazama na sledeći način:

– faza 1– radovi u ovoj fazi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj Ulice Ristin potok, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Petkov kladenac do zone raskrsnice sa Ulicom Milošev kladenac, kao i otvaranje radne jame u Ulici Milošev kladenac, neposredno ispred zone raskrsnice sa Ulicom Ristin potok (leva strana gledano u smeru ka MZ „Veliki Mokri Lug”) od 14. do 20. avgusta;
– faze 2 i 3 – radovi u ovim fazama podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj Ulice Ristin potok, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Petkov kladenac do zone raskrsnice sa Ulicom Milošev kladenac, od 21. avgusta do 14. septembra.

Tokom izvođenja sve tri faze radova, vozila sa linije 312 će saobraćati od okretnice „Medaković 3” na sledećoj trasi: Svetozara Radojčića – Vojislava Ilića – Mokroluška – Toplice Milana – Bulevar Stefana Prvovenčanog (Moto-put M11) – skretanje za pogon „Kosmaj” – Milošev kladenac i dalje na redovnoj trasi.

Kurir.rs/Beograd.rs

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