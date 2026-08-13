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Sve vozače koji se trenutno kreću auto-putem iz pravca Velike Plane ka prestonici očekuju ogromni zastoji, pa se savetuje dodatno strpljenje i oprez za volanom.

Prema prvim informacijama sa Instagram stranice 192.rs, na ovoj deonici je došlo do saobraćajne nezgode. Zbog udesa su se stvorile kilometarske kolone, a vozila se kreću izuzetno usporeno.

U ovom trenutku još uvek nema zvaničnih informacija o uzrocima sudara, ali je poznato da povređenih, na sreću, nema.

Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu i da, ukoliko su u mogućnosti, koriste alternativne pravce dok se deonica potpuno ne raščisti.

Kurir.rs/Telegraf

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