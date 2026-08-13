Zbog saobraćajne nezgode na auto-putu iz pravca Velike Plane ka Beogradu formirale su se kilometarske kolone, a vozačima se savetuje oprez i strpljenje.
Beograd
ŠOK NA AUTO-PUTU! KILOMETARSKE KOLONE U PRAVCU KA BEOGRADU: Udes kod Velike Plane napravio potpuni kolaps (VIDEO)
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Sve vozače koji se trenutno kreću auto-putem iz pravca Velike Plane ka prestonici očekuju ogromni zastoji, pa se savetuje dodatno strpljenje i oprez za volanom.
Prema prvim informacijama sa Instagram stranice 192.rs, na ovoj deonici je došlo do saobraćajne nezgode. Zbog udesa su se stvorile kilometarske kolone, a vozila se kreću izuzetno usporeno.
U ovom trenutku još uvek nema zvaničnih informacija o uzrocima sudara, ali je poznato da povređenih, na sreću, nema.
Apeluje se na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu i da, ukoliko su u mogućnosti, koriste alternativne pravce dok se deonica potpuno ne raščisti.
Kurir.rs/Telegraf
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