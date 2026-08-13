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U zoni Pančevačkog mosta je pojačana kontrola saobraćaja jer se ne poštuje zabrana kretanja vozila ukupne mase veće od 12 tona, saopšteno je danas iz Puteva Srbije.

Putevi Srbije podsećaju da je na mostu preko Dunava na državnom putu broj 47 - Pančevački most, već pet godina na snazi zabrana kretanja vozila ukupne mase veće od 12 tona, da je zbog toga na samom mostu postavljena adekvatna saobraćajna signalizacija kao i na koridoru gradskih puteva koji su projektom predviđeni kao alternativni pravac kretanja ove kategorije vozila, prenose mediji pisanje Tanjuga.