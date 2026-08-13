KRAJ PREKRŠAJIMA NA PANČEVCU: Pojačana kontrola zbog vozila koja ignorišu zabranu
U zoni Pančevačkog mosta je pojačana kontrola saobraćaja jer se ne poštuje zabrana kretanja vozila ukupne mase veće od 12 tona, saopšteno je danas iz Puteva Srbije.
Putevi Srbije podsećaju da je na mostu preko Dunava na državnom putu broj 47 - Pančevački most, već pet godina na snazi zabrana kretanja vozila ukupne mase veće od 12 tona, da je zbog toga na samom mostu postavljena adekvatna saobraćajna signalizacija kao i na koridoru gradskih puteva koji su projektom predviđeni kao alternativni pravac kretanja ove kategorije vozila, prenose mediji pisanje Tanjuga.
Saobraćajna signalizacija je postavljena u skladu sa izrađenim projektom saobraćajne signalizacije, za koji je dobijeno rešenje resornog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i Gradskog sekretarijata za saobraćaj, uz saglasnost Puteva Beograda, ali da uprkos postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji vozila ukupne težine veće od 12 tona ne poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju na mostu i koriste ga, navodi se u saopštenju.