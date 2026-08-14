Hitna pomoć je tokom noći imala 126 intervencija, od kojih 25 na javnim mestima.
Beograd
ČETVORO POVREĐENIH U TRI SAOBRAĆAJNE NEZGODE: Noć u Beogradu obeležile brojne intervencije ekipa Hitne pomoći
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Tokom noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nesreće u kojima su četiri osobe lakše povređene, saopšteno je iz Hitne pomoći.
Ekipe Hitne pomoći do sada su obavile 126 intervencija, od kojih je 25 bilo na javnim mestima.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.
Kurir.rs
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