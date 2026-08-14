Slušaj vest

Tokom noći u Beogradu su se dogodile tri saobraćajne nesreće u kojima su četiri osobe lakše povređene, saopšteno je iz Hitne pomoći.

Ekipe Hitne pomoći do sada su obavile 126 intervencija, od kojih je 25 bilo na javnim mestima.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradNAJDUŽI SPISAK ISKLJUČENJA NA VRAČARU! Bez struje danas u sedam beogradskih opština, evo kada se očekuje normalizacija
Utičnica
BeogradDEO BEOGRADA DANAS ČAK 14 SATI BEZ VODE! Veliki radovi na vodovodnoj mreži, građanima upućen važan apel
VODA - NESTAŠICA - FOTO - JOVAN - NIKOLIĆ (3).JPG
BeogradPROMENJEN REŽIM RADA LINIJA 312: Radovi u 3 faze, od 14. avgusta do 14. septembra
GSP 1.jpg
BeogradKRAJ PREKRŠAJIMA NA PANČEVCU: Pojačana kontrola zbog vozila koja ignorišu zabranu
xxx01 News1 Petar Aleksic.jpg