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Burnu noć u Beogradu obeležili su napad nožem na Novom Beogradu i saobraćajna nezgoda na Adi Ciganliji, u kojima su povređene dve osobe, saopštili su iz Hitne pomoći za agencije.

Muškarac star 35 godina teško je povređen nakon što je uboden nožem u predelu vrata i grudnog koša. Napad se dogodio oko 00.59 časova u garaži u Ulici dr Ivana Ribara, a povređeni je prevezen u Urgentni centar.

Oko 1.55 časova dogodila se i saobraćajna nezgoda na Adi Ciganliji, kod NIS-ove pumpe u smeru ka Obrenovcu. U udesu je lakše povređen muškarac star 40 godina.

Tokom noći ekipe Hitne pomoći obavile su ukupno 130 intervencija, od kojih 19 na javnim mestima. Najviše intervencija na javnim mestima bilo je zbog osoba u alkoholisanom stanju i tuča.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici i onkološki pacijenti, kao i stariji građani koji su imali probleme sa gušenjem.