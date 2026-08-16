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Radovi u Zemunu uskoro donose izmene u funkcionisanju javnog prevoza, a putnici na linijama 45 i 612 moraće da računaju na promenu trase. Asfaltiranje i uređenje Geteove ulice počeće 17. avgusta i trebalo bi da traje do 31. avgusta, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi će se izvoditi na kolovozu i trotoaru, na delu Geteove ulice od zone raskrsnice sa Ulicom Atanasija Pulje do zone raskrsnice sa Slovenskom ulicom. Zbog izvođenja radova ova deonica biće zatvorena za saobraćaj.

Izmenjena trasa odnosiće se na vozila javnog prevoza sa linija 45 i 612, koja će se u oba smera kretati preko ulica Rade Končara i Prvomajske, odnosno Pazovačkog puta u smeru ka okretnici "Zemun (Novi grad)", zatim Geteovom i Krajiškom ulicom, nakon čega će nastaviti redovnim trasama.

Izmene će biti na snazi tokom celog perioda izvođenja radova, odnosno od 17. do 31. avgusta.