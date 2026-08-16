Slušaj vest

Radovi u Zemunu uskoro donose izmene u funkcionisanju javnog prevoza, a putnici na linijama 45 i 612 moraće da računaju na promenu trase. Asfaltiranje i uređenje Geteove ulice počeće 17. avgusta i trebalo bi da traje do 31. avgusta, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi će se izvoditi na kolovozu i trotoaru, na delu Geteove ulice od zone raskrsnice sa Ulicom Atanasija Pulje do zone raskrsnice sa Slovenskom ulicom. Zbog izvođenja radova ova deonica biće zatvorena za saobraćaj.

Izmenjena trasa odnosiće se na vozila javnog prevoza sa linija 45 i 612, koja će se u oba smera kretati preko ulica Rade Končara i Prvomajske, odnosno Pazovačkog puta u smeru ka okretnici "Zemun (Novi grad)", zatim Geteovom i Krajiškom ulicom, nakon čega će nastaviti redovnim trasama.

Izmene će biti na snazi tokom celog perioda izvođenja radova, odnosno od 17. do 31. avgusta.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaU BEOGRADU NEMA NEREŠENIH UBISTAVA! Rekordnom brzinom rešeni svi najteži zločini u ovoj godini, među uhapšenima žene, maloletnici i plaćenici
243-5678.jpg
NekretnineLokali zjape prazni, a cene ne padaju: Evo koliko košta iznajmljivanje poslovnog prostora u Beogradu
shutterstock_719601316.jpg
BeogradPOČELO ASFALTIRANJE VAŽNE ULICE U BEOGRADU! Godinama čekala rekonstrukciju, evo kada će biti završena
profimedia0537841104.jpg
Društvo"IZ NALETA NEGATIVNIH EMOCIJA IZBOLA DEVOJKU!" Advokat otkrio šta može da stoji iza napada na 18-godišnjakinju u centru Beograda
shutterstock-2168912569.jpg