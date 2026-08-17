Zbog radova na vodovodnoj mreži potrošači na Čukarici bez vode će biti od 8 do 18 časova, a za hitne potrebe biće obezbeđene cisterne.
Beograd
DEO BEOGRADA OSTAJE 10 SATI BEZ VODE! Najavljeni veliki radovi na mreži, na spisku čak 11 ulica, evo gde će biti cisterne
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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, pojedini delovi beogradske opštine Čukarica danas će ostati bez vode. Prema najavi JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", prekid u snabdevanju trajaće od 8 do 18 časova.
Bez vode će biti potrošači u sledećim ulicama:
- Crveno barjače
- Janka Mišića
- Leposave Vujošević
- Radovana Miloševića
- Zdravka Jovanovića
- Braće Vučković, od Radovana Miloševića do Crvenog barjačeta
- Primućura Žarka
- Belom vrelu, od Crvenog barjačeta do Trgovačke
- Vladimira Čopića, od Crvenog barjačeta do Zdravka Jovanovića
- Bude Tomovića, od Crvenog barjačeta do Leposave Mihailović
- Leposave Mihailović
Za građane kojima je voda neophodna za osnovne potrebe biće obezbeđene auto-cisterne sa pijaćom vodom.
Iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" apeluju na potrošače da se na vreme pripreme i obezbede dovoljne količine vode za piće i osnovne potrebe dok traju radovi.
Po završetku radova, snabdevanje vodom trebalo bi da bude normalizovano
Kurir.rs
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