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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, pojedini delovi beogradske opštine Čukarica danas će ostati bez vode. Prema najavi JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", prekid u snabdevanju trajaće od 8 do 18 časova.

Bez vode će biti potrošači u sledećim ulicama:

  • Crveno barjače
  • Janka Mišića
  • Leposave Vujošević
  • Radovana Miloševića
  • Zdravka Jovanovića
  • Braće Vučković, od Radovana Miloševića do Crvenog barjačeta
  • Primućura Žarka
  • Belom vrelu, od Crvenog barjačeta do Trgovačke
  • Vladimira Čopića, od Crvenog barjačeta do Zdravka Jovanovića
  • Bude Tomovića, od Crvenog barjačeta do Leposave Mihailović
  • Leposave Mihailović

Za građane kojima je voda neophodna za osnovne potrebe biće obezbeđene auto-cisterne sa pijaćom vodom.

Iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" apeluju na potrošače da se na vreme pripreme i obezbede dovoljne količine vode za piće i osnovne potrebe dok traju radovi.

Po završetku radova, snabdevanje vodom trebalo bi da bude normalizovano

Kurir.rs

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