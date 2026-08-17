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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, pojedini delovi beogradske opštine Čukarica danas će ostati bez vode. Prema najavi JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", prekid u snabdevanju trajaće od 8 do 18 časova.

Bez vode će biti potrošači u sledećim ulicama:

Crveno barjače

Janka Mišića

Leposave Vujošević

Radovana Miloševića

Zdravka Jovanovića

Braće Vučković, od Radovana Miloševića do Crvenog barjačeta

Primućura Žarka

Belom vrelu, od Crvenog barjačeta do Trgovačke

Vladimira Čopića, od Crvenog barjačeta do Zdravka Jovanovića

Bude Tomovića, od Crvenog barjačeta do Leposave Mihailović

Leposave Mihailović

Za građane kojima je voda neophodna za osnovne potrebe biće obezbeđene auto-cisterne sa pijaćom vodom.

Iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" apeluju na potrošače da se na vreme pripreme i obezbede dovoljne količine vode za piće i osnovne potrebe dok traju radovi.

Po završetku radova, snabdevanje vodom trebalo bi da bude normalizovano