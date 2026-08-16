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U Prvomajskoj ulici u Zemunu dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je oboren biciklista od 30 godina.

Nesreća se dogodila rano jutros u 1.33, a povređeni je odmah prebačen u Urgentni centar. Pored ove saobraćajne nesreće, dogodile su se još četiri u kojima nije bilo teže povređenih.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su protekle noći ukupno 105 puta, od toga je 20 intervencija obavljeno na javnim mestima. Bilo je i nekoliko intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju koje su vožene na detoksikaciju u odeljenje toksikologije VMA.

Najviše poziva bilo je zbog osoba sa niskim pritiskom koje su se žalile na malaksalost, kao i hroničnih kardiovaskularnih bolesnika, pacijenata sa poteškoćama respiratorne prirode, astmatičara i psihijatrijskih bolesnika.