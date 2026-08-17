VRAČAR, ZVEZDARA, VOŽDOVAC... Ovi delovi Beograda danas ostaju bez struje, Elektrodistribucija objavila spisak ulica i satnicu isključenja u sedam opština
Spisak isključenja struje:
Vračar
08:30 - 14:00 GOSPODARA VUČIĆA: 189, VOJISLAVA ILIĆA: 78,
Zvezdara
08:30 - 14:00 GORNIČEVSKA: 2-8,12-20,1-15,19-23, GOSPIĆKA: 2-16,1-19, GOSPODARA VUČIĆA: 206-218,207-211,219-223,229, KRIŽANIĆEVA: 2-18,1-19, NIKOLE ČUPIĆA: 2-4,19-21,4-22,1-17,21-25, RADOJKE LAKIĆ: 2, RAVANIČKA: 44-46,42,48-52,29-31, SUBOTIČKA: 26,21, TATAR BOGDANOVA: 2-18,1-11A, ULCINjSKA: 26,25-29,33, VOJISLAVA ILIĆA: 86,73A,77-77,97,
Voždovac 08:30 - 14:00 GOSPODARA VUČIĆA: 184-204A,201, R. MILANOVIĆ-ŠNAJDER: 6,10-18, VOJISLAVA ILIĆA: 80-86,
Čukarica 08:00 - 15:00 ADA CIGANLIJA: BB,bb,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,2D,1D, OBRENOVAČKI DRUM: BB,BB,bb,bb,2,10A,14,7-27Đ,33,
Zemun 10:00 - 13:00 RADE KONČARA: 52-62,66-72,80,47,51-59,63-71,83-83, ZAGORSKA: 8,
Obrenovac
09:00 - 12:00 Naselje OBRENOVAC: SKELA: 6-10,14,20,24-28,214,220,228,232,236,240,416,17-19,49,119,131,141,145-147,153-155,223, SKELA KOD ŠKOLE: 32, SKELA MARIĆA KRAJ: 21, Naselje SKELA: DESETOG OKTOBRA: 2-4A,16,32,1,7-9A,17,29,33-35, DONjI KRAJ: 29, KOD DOMA: 2,24,1-3,1111, MIJIĆA KRAJ: 6,12,18,7-15,21-23, MILA MANIĆA-ALBANTE: 10A,16, MILANA MIRČETIĆA: 1,35-35A, MILISAVA GLUMČEVIĆA: 6-6B,15, MIODRAGA MIJIĆA: 6, PEDESETŠEST RODOLjUBA: 2-4,8,15A,23,29-31,35, RADUŠKA: 6-18,24,1,7A-9, ŠABAČKI PUT: 10,212-214,226,242,1,123,135-141,145,149,163, SAVSKA: 18-24,34,25,43, SREDINE: 12,5, STANISLAVA JOVANOVIĆA: 2-4A,16,34A-36B,40,46,3,15,19-23D, Naselje UROVCI: ŠABAČKI PUT: 224-226,
Lazarevac
09:00 - 14:00 Stepojevac (zaseok Beleg).
Kurir.rs