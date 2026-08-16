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Jedan od najpoznatijih beogradskih mostova menja lice, ali ne i svoju ulogu – da spaja. Radovi na Starom železničkom mostu već su u toku, a nekadašnje šine uskoro će zameniti pešačka staza.

Most kojim su decenijama prolazili vozovi postaće mesto za šetnju, bicikle i pogled na Savu i Beograd.

Na obe strane Starog železničkog mosta na Savi postavljene su skele, a majstori rade u nekoliko grupa. Jedni uklanjaju rđu koja se decenijama taložila na čeličnoj konstrukciji, drugi na očišćene delove nanose antikorozivnu zaštitu, dok treći seku dotrajale i ugrađuju nove čelične elemente kako bi ojačali most.

1/5 Vidi galeriju Stari železnički most Foto: Instagram/mali_sinisa

Da bi se obezbedio pristup budućem pešačkom mostu sa novobeogradske strane, deo konstrukcije biće demontiran, a pripreme za taj posao već su počele.

"Konstrukcija koja se demontira duga je 96 metara i u potpunosti se nalazi iznad obale, na novobeogradskoj strani. Plan je da se, nakon pregleda, deo demontirane konstrukcije u dužini od 35 metara ponovo sastavi i poveže sa postojećom konstrukcijom u jednu celinu. Predviđena je i izgradnja pristupnih rampi za silazak sa mosta", navodi Vladimir Vujić iz "Mostogradnje ING D.O.O.".

Most težak 2.000 tona podižu za skoro tri metra

Pre toga, čeličnu konstrukciju mosta, tešku 2.000 tona, visoku 13 i široku gotovo šest metara, potrebno je podići za skoro tri metra. U "Mostogradnji" kažu da će za taj zahvat biti korišćene hidraulične prese postavljene na obe obale.

"Konstrukcija će biti podizana hidrauličkim presama dovoljne nosivosti da podignu ceo most. Pošto je hod presa relativno mali, od 100 do 200 milimetara, konstrukcija će se podizati postepeno, u taktovima do pola metra. Sukcesivnim podizanjem hidrauličkih presa na veću visinu, prethodna faza će biti betonirana", objašnjava Vujić.

Uporedo sa podizanjem mosta biće rekonstruisana i doziđivana sva četiri stuba. Planirano je njihovo bočno ojačanje za 20 centimetara i doziđivanje za još 2,6 metara.

Od 1884. godine rušen i obnavljan više puta

Stari železnički most izgrađen je 1884. godine, za vreme vladavine kralja Milana Obrenovića.

Rušen je već na početku Prvog svetskog rata, a nakon rata je obnovljen. Ponovo je rušen tokom Drugog svetskog rata. U međuvremenu su izgrađeni novi stubovi i čelična konstrukcija postavljena nizvodno, ali je i ona kasnije bombardovana.

Most kakav danas vidimo je spoj starih stubova prvog mosta i čelične konstrukcije drugog.