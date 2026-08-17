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Ekipe JKP-a „Gradska čistoća”, u saradnji sa GO Surčin, podelile su u subotu, 15. avgusta, građanima naselja Karađorđevo oko 80 besplatnih zelenih, te isto toliko besplatnih plavih PVC kanti, zapremine 240 litara, za odlaganje komunalnog i reciklabilnog otpada, saopštavaju iz ovog gradskog preduzeća.

Oko 80 domaćinstava sa individualnim tipom stanovanja dobiće zelene kante za odlaganje kućnog, odnosno klasičnog komunalnog otpada, i plave kante za odlaganje reciklabilnog, ambalažnog otpada, dok će sudovi za odlaganje komunalnog otpada sa ulica, odnosno kontejneri, biti uklonjeni.

Prilikom preuzimanja kanti potrebno je da stanovnici ovog naselja sa sobom ponesu očitanu ličnu kartu, rešenje o kućnom broju ili račun za električnu energiju. Apeluje se na građane da ponesu navedenu dokumentaciju kako bi postupak preuzimanja kanti bio obavljen brzo i efikasno.

Tehnologijom odnošenja smeća putem kanti, sugrađanima se olakšava odlaganje i izbacivanje otpada, te pruža kvalitetnija komunalna usluga.

Sugrađani koji nisu bili u mogućnosti da kante preuzmu tokom ove podele, naknadno se mogu javiti pogonu JKP-a „Gradska čistoća” u opštini u kojoj žive, odnosno pogonu „Zemun” u Ugrinovačkoj ulici 223, od 6 do 14 časova, ili Gradskoj opštini Surčin kako bi dogovorili naknadno preuzimanje kante za svoje domaćinstvo.

Sugrađani su u obavezi da dobijene kante ostavljaju ispred svojih kapija kako bi ekipe „Gradske čistoće” mogle da ih isprazne u tačno dogovoreno vreme, o kojem će biti obavešteni na licu mesta.

Svako domaćinstvo koje bude dobilo kantu, dobiće i brošure sa jasnim uputstvima, pravilima, te dodatnim edukativnim sadržajem kako se pravilno sortira, odlaže i odnosi ova vrsta otpada.

Građani će na ovim nalepnicama i u edukativnim brošurama moći da pročitaju da se u plave kante odlažu isključivo čiste i oprane aluminijumske limenke od pića, providne plastične boce od napitaka, zatvarači, PET ambalaža, papir, kartonska i tetrapak ambalaža, časopisi i novine, kao i da će ekipe „Čistoće” iz plavih kanti odnositi isključivo navedene reciklabile.

Dosad je individualnim domaćinstvima na teritoriji Beograda JKP „Gradska čistoća” podelilo ukupno više od 75.000 zelenih PVC kanti za odlaganje klasičnog komunalnog otpada i preko 60.000 plavih PVC kanti za odlaganje reciklabilnog otpada.

Akcija besplatne podele kanti sugrađanima pokrenuta je sa ciljem da se poboljša organizacija odnošenja smeća u uskim ulicama gde nema dovoljno mesta za postavljanje kontejnera, kao i da se sugrađanima olakša izbacivanje komunalnog otpada. Takođe, tehnologija odvoženja smeća iz individualnih kanti znatno utiče i na smanjenje formiranja „divljih”, odnosno nelegalno formiranih deponija u Beogradu.

„Gradska čistoća” i GO Surčin apeluju na vlasnike kanti da svoje kante ne koriste za odlaganje šuta, zemlje, pepela i žara, jer to dovodi do trajnog oštećenja kante koju će morati da zamene o sopstvenom trošku, već isključivo prema uputstvima naznačenim na novim nalepnicama i edukativnim brošurama.