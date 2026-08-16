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Na auto-putu Beograd-Niš, između petlje Mali Požarevac i petlje Vrčin, došlo je do saobraćajne nezgode u pravcu ka Beogradu. Trenutno se saobraćaj odvija samo jednom slobodnom trakom.

Vozači se mole da prilagode brzinu uslovima na putu, dok se čeka normalizacija saobraćaja. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o daljim promenama, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Kurir.rs/Telegraf

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