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Automobil marke audi juče je uleteo u jednu od prodavnica u tržnom centru u srušio veliki deo izloga. Na svu sreću, koliko je meni poznato, niko nije povređen i Hitna pomoć nije dolazila, napisao nam je čitalac Kurira u mejlu koji je stigao na adresu naše redakcije.

- Ono što posebno zabrinjava jeste kako je do ovoga uopšte došlo. Ispred radnji se nalazi parking, prostor je pun parkiranih automobila i pešaka, a do izloga se prelazi i preko visokog ivičnjaka.

Foto: čitalac Kurira

- Zaista je sreća da se u tom trenutku neko nije našao na putanji automobila, kaže zabrinuti čitalac jer je na licu mesta bilo puno sugrađana sa decom dodajući da je policija izvršila uviđaj.