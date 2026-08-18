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Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Voždovac, u utorak, 18. avgusta 2026. godine, u periodu od 9 do 15 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Ljube Nedića (od Triše Kaclerovića do Danijelove),
Krivolačkoj i
Emanuila Jankovića.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe, poručuju iz Beogradskog vodovoda.

Kurir.rs

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