Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
isključenja vode
DANAS BEZ VODE OVAJ DEO BEOGRADA: Spremite zalihe, radi se na novom cevovodu
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Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Voždovac, u utorak, 18. avgusta 2026. godine, u periodu od 9 do 15 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
Ljube Nedića (od Triše Kaclerovića do Danijelove),
Krivolačkoj i
Emanuila Jankovića.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.
Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe, poručuju iz Beogradskog vodovoda.
Kurir.rs
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