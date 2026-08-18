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Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je punoletne sugrađane da daju krv. To se može učiniti u ovoj ustanovi, koja se nalazi u Svetog Save 39, radnim danom od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 časova. Akcije će biti organizovane i na terenu.

Danas će se transfuziološki autobus nalaziti ispred „Starog Merkatora” u Novom Beogradu od 9 do 13 sati, a u sredu će akcija biti organizovana za zaposlene u GSP-u „Beograd” od 9 do 15 časova.

U četvrtak, 20. avgusta, planirane su tri akcije: u Gradskoj biblioteci „Despot Stefan Lazarević” u Mladenovcu od 9 do 15, Crvenom krstu Obrenovca od 9 do 14 i za zaposlene u NIS-u od 9 do 13 sati.

Za predstojeći vikend krv se može dati u autobusu koji će u subotu biti ispred „Lidla” na Smederevskom putu od 9 do 13, te u nedelju u TC-u „BIG Rakovica” od 10 do 14 časova.