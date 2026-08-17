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Na Spomenik obešenim rodoljubima kod Igumanove palate u Beogradu danas su položeni venci u okviru obeležavanja 85. godišnjice zločina na Terazijama.

Državnu ceremoniju organizovao je Odbor Vlade Srbije za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova, a venac je u ime Grada Beograda položio član Gradskog veća Miljan Damjanović.

On je u izjavi za Beoinfo istakao da ovo nije samo sećanje na jedan krvavi dan naše istorije već zavet da nijedna žrtva ne bude zaboravljena.

– Danas, na mestu gde je 17. avgusta 1941. godine počinjen stravičan zločin, polažemo venac u čast nevinih srpskih žrtava. Ovo nije samo sećanje na jedan krvavi dan naše istorije – ovo je zavet da nijedna žrtva ne bude zaboravljena i da istinu o stradanju našeg naroda čuvamo od zaborava i istorijskog prekrajanja. Terazije danas ćute, ali njihova istorija govori glasno. Govori o patnji, o otporu i dostojanstvu jednog naroda koji je preživljavao okupaciju i teror. Pred našim precima imamo jednu veliku obavezu, da pamtimo, da čuvamo Srbiju i nikada ne dozvolimo da se zločini nad nevinima pretvore u fusnotu istorije – rekao je Damjanović.

Poštu su odali i ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski i predsednik Gradskog odbora SUBNOR-a Boro Ercegovac, koji su ukazali na veliku važnost sećanja na ovaj zločinački čin.

Vence i cveće položili su i predstavnici opština i udruženja Sopota, Mladenovca, Zemuna i Starog grada, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i poštovaoci tekovina oslobodilačkih ratova naše zemlje, a pomen obešenim rodoljubima služilo je sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve.

Na Terazijama su te 1941. obešeni učenik Milorad Pokrajac, krojač Jovan Janković, obućar Svetislav Milin i zemljoradnici Velimir Jovanović i Ratko Jević.