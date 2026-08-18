DANAS BEZ STRUJE I NAJSTROŽI CENTAR BEOGRADA: Kao i delovi ovih 7 opština, isključenja počinju od 8.30 sati
Spisak isključenja struje u Beogradu
Stari grad
10:00 - 15:00 PRIZRENSKA: 44-46,37A,
08:30 - 17:00 KNEZA MILOŠA: BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,2A-2A, KRALJA MILANA: BB,
Palilula
09:00 - 11:00 Naselje BG-KRNJAČA: MILANA GALIĆA: 29, Naselje Krnjača: GRGE ANDRIJANOVIĆA: 56-58C,27,35A-35V, GRGE ANDRIJANOVIĆA ULICA 4: 44D-62, SAVE KOVAČEVIĆA: 2,36N,63-83,
Voždovac
09:00 - 14:00 Naselje RIPANJ: BRĐANSKA: 98-128,132-144A,148-150,154,158-160A,164-174,178,184-184A,188-188B,194,198-200B,206-226,234-242,246,252-254,258-260A,264A-270A,274,278,282-284,294A-298,316-322,358-368,87-181,185,189-209,213,221-225A,229-239A,243-245A,249-253A,259-263,269-273, PUT ZA BREST: 2-10,14,1-5,9, PUT ZA GRUJIČIĆE: 48-50,56,72-72A,76A,80A,84A-84E,88,15-17,21-23,39A,79-81,85-87, PUT ZA LUKIĆE: 0-22,30,1-5,9-15,219, PUT ZA MANDIĆE: 49A,2-4A,8-20,24-28,32-50,70,1,5-35,39-55, PUT ZA MARIĆA KRAJ: 4-14B,22A-24,30,46,56,60,64-68,78-82,88-92,96-100,104,5,21-23,27,45-61,65-67, PUT ZA STOLICE: 2,6B,10-20,46-54,1-5,9,21-31, PUT ZA ŽUTI BREG: 6-10,24-28A,34-36,50,13A,17,23,29-37,45-55,61-63,69-75, PUT ZA ŽUTI POTOK: 2-14B,22-22A,26,40,104,1-9,21,29-33,37-39A,
Čukarica
08:30 - 12:00 LJUBICE IVOŠEVIĆ-DIMITROV: 32, VENČAČKA: 20-28,17-19A/1, Naselje ŽARKOVO: ANTONA AŠKERCA: 1-19V/3, BITOLJSKA: 21-39A, EMILA ZOLE: 2-18,3,13-19A,23-27A, KOPAONIČKA: 14-50,9-11,15A-55, KOSMAJSKA: 6,22-38,44,15-25, STOJANA MATIĆA: 34-42,46A-48,27-41,
Zemun
10:00 - 15:00 CARA DUŠANA: 222-224,228-230A,254-264A,173-201, FILIPA VIŠNJIĆA: 2, KARLOVAČKA: 4-16,1-15, PREGREVICA : 178V,191-193a, PRIZRENSKA: 22,26-42V/2,48-54,29-39, SKOPLJANSKA: 2, ŠUMADIJSKA: BB,6,16,22-36,5-21,39-39,47-49, ZADUŽBINSKA: 3-17,
08:30 - 13:00 VRTLARSKA: 9C-9D,33A-33C,53A-55C,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje Draževac: DRAŽEVAC: 114,115, DRAŽEVAČKI LUG: 0,110-112,116-120,158A,111-115A,119,159,1111, KOD DOMA: 0, Naselje POLJANE: POLJANE: BB,35,83, POLJANE DONJI KRAJ: 56, POLJANE GORNJI KRAJ: 18,46,70,
Surčin
10:00 - 13:00 Naselje SURČIN: KOSOVSKA: 16, VIDOVDANSKA: 20-42,25-29,35A,
Lazarevac
08:30 - 14:00 Dudovica (zaseok Okolac).
09:00 - 15:00 Stepojevac (zaseok prema Vodovodu).
09:00 - 14:00 Šopić (zaseok Krivaja).
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