Slušaj vest

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Novi Beograd, danas će od 9 do 24 sata umanjen pritisak vode osetiti potrošači u Ulici savski nasip, dok će potrošači u blokovima 69 i 70a imati umanjen pritisak vode, uz moguće prekide u snabdevanju na višim spratovima.

Zbog planiranih radova na objektu beogradskog vodovodnog sistema u opštini Grocka, takođe danas, od 8 do 23 sata, umanjen pritisak vode osetiće potrošači u naselju Vinča u sledećim ulicama: Profesora Vasića (od Paje Jovanovića do Vinčanske), Vinčanskoj, Dunavskom dolu, Miloša Obrenovića, Paje Jovanovića, Vidovdanskoj, Beogradskoj (delu koji pripada Vinči), Palih boraca (od Paje Jovanovića do Miloša Obrenovića) i okolnim ulicama.

Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne s vodom za piće, a mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu.

Za sve dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/11-00-11, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.