Slušaj vest

Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine JKP-a „Gradska čistoća” Beograd sprovešće i u sredu, 19. avgusta, suzbijanje odraslih jedinki komaraca na javnim površinama na teritoriji Beograda, uređajima sa zemlje i vode, u vremenskom intervalu od 3.30 do 7 časova, saopštavaju iz ovog gradskog preduzeća.

Tretmanom će biti obuhvaćeni sledeći lokaliteti: Bežanijski zimovnik uz novobeogradske blokove 70, 70a i 45 ka Surčinskom polju, Ada Huja, Višnjica (uz Dunav ka Beloj steni), Lipovica–Barajevo, Nenadovac, naselja Saj, 13. maj, Goveđi brod, Košutnjak, Topčider, Obrenovac–Poljane–Draževac–Baljevac, Barajevo, Nova Galenika, Ekonomija, Belarica, Mladenovac–Granice, Barič, Bežanijska kosa, Belvil i blokovi 1–4, 19A, 21–30, 37–41, 44, 45, 49, 61, 62, 63, 64, 70, 70A, 71 i 72, Paviljoni, Retenzija, Stara Bežanija, Studenski grad, Ušće i Staro sajmište.

Tretmani će biti sprovedeni isključivo ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, što podrazumeva odsustvo kiše, optimalne temperature i snagu vetra. Nažalost, kišoviti vremenski uslovi pogoduju razmnožavanju komaraca, a ne pogoduju sprovođenju akcija suzbijanja zbog termolabilnosti preparata.

Zbog toga se apeluje na sugrađane da imaju razumevanja i strpljenja za ekipe Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine koje su u punoj pripravnosti, te da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija.

Takođe, apeluje se na sugrađane da obezbede fizičku barijeru od komaraca na svojim prozorima, isprazne eventualna skladišta vode po dvorištima, kao što su podmetači za saksije, gume, stara burad, koji su idealna mesta za razmnožavanje komaraca, da koriste repelente i propisane preparate za septičke jame ukoliko ih poseduju, te da ekipama „Gradske čistoće” omoguće nesmetan rad.

Ekipe JKP-a „Gradska čistoća” nastaviće da sprovode akcije suzbijanja komaraca i u narednim danima, ukoliko to dozvole vremenske prilike. Ukoliko građani primete povećanu brojnost komaraca na određenom lokalitetu, o tome mogu da obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11, radnim danima od 7 do 22 sata i subotom od 8 do 14 sati. Povećanu brojnost komaraca sugrađani mogu prijaviti i dopisom na imejl-adrese: info.centar@gradskacistoca.rs i ekologija@gradskacistoca.rs, te porukom na zvaničnu Instagram stranicu preduzeća @gradska_cistoca_beograd, kao i pozivom na broj telefona Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine 011/3054-039.

Preparat koji ekipe JKP-a „Gradska čistoća” koriste za tretmane termalnog i hladnog zamagljivanja odraslih jedinki komaraca sa zemlje i vode registrovalo je Ministarstvo za zaštitu životne sredine i upisani su u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da građani nemaju razloga za strah.