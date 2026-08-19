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Gradska opština Zemun potpisala je tri ugovora o dodeli bespovratnih sredstava za realizaciju pomoći namenjene rešavanju stambenih potreba izbeglica i interno raseljenih lica kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je Boško Radovanović, član Veća Gradske opštine Zemun i predsednik Saveta za migracije, koji je porodicama korisnicima pomoći poželeo da u svojim novim domaćinstvima u Jošanici, Somboru i Moroviću ostvare dostojanstven život.

Takođe, prisutna je bila i zamenica komesara za izbeglice i migracije Dušica Popović, kao i koordinatorka republičkog Komesarijata za izbeglice i migracije za grad Beograd Maja Gavrilović.

Ove konkretne mere u trajnom rešavanju stambenog pitanja realizovane su na osnovu ugovora koje je Gradska opština Zemun potpisala sa Komesarijatom za izbeglice i migracije i Ministarstvom za javna ulaganja, a u cilju stambenog zbrinjavanja izbeglica i poboljšanja uslova života interno raseljenih lica i povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji i javnog poziva iz decembra 2025. godine.

Gradska opština Zemun kroz različite projekte, u skladu sa svojim nadležnostima, sprovodi konkretne mere podrške kako bi obezbedila trajna stambena rešenja i ekonomsko osnaživanje izbeglih i interno raseljenih lica.