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Sredina je još jedne radne nedelje u Beogradu, a sezona godišnjih odmora i ovog jutra utiče na intenzitet saobraćaja u prestonici. Jutarnji špic je slabijeg intenziteta, pa je većina udarnih saobraćajnica prohodna, uz povremeno stvaranje gužvi na pojedinim deonicama.

Brankov most ovog jutra prohodan je u oba pravca i u svim saobraćajnim trakama. Na kružnom toku ispred TC Ušće povremeno dolazi do zastoja, ali se oni brzo raščiste. Nešto intenzivnije gužve beleže se na raskrsnici ispred TC Ušće.

Na Gazeli je situacija ovog jutra sasvim pristojna, dok se na Autokomandi povremeno stvaraju nešto jače gužve.

1/6 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

Slavija je prohodna, kao i Bulevar kralja Aleksandra, Takovska, Kneza Miloša i Bulevar despota Stefana.

Nešto intenzivnija situacija je na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu, gde povremeno dolazi do stvaranja gužvi. Kolone se formiraju i na spoju Pančevačkog mosta i Zrenjaninskog puta.

Za sada, međutim, nema većih saobraćajnih zastoja na glavnim gradskim saobraćajnicama, a stanje se uglavnom odvija uobičajenom dinamikom za jutarnji špic tokom sezone godišnjih odmora.