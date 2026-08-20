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Voždovac

08:30 - 14:00 Naselje JAJINCI: MILUTINA MILjKOVIĆA: 32A-34,3B-11, VUKOSAVE OLjAČA: 44,

09:00 - 15:00 IBARSKA: 15,

Čukarica

08:00 - 16:00 ADA CIGANLIJA: BB,bb,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,2D,1D, OBRENOVAČKI DRUM: BB,BB,bb,bb,2,10A,14,7-27Đ,33,

Novi Beograd

08:30 - 13:00 PEŠČARSKA ULICA: 14,7,11, VINOGRADSKA: 118-124B,132-144B,47B,115i-115j,135D-135E,

Obrenovac

08:30 - 15:00 Naselje UROVCI: BOGOLjUBA UROŠEVIĆA-CRNOG: 26,40,44B,222,47, MAJDANSKA: 0,16,20A,28,40,210,214-216,220,224,228-230,1-5,9A-9B,15-17A,37H-39,209-215A,221-227,231,317, SELO: 206, UROVAČKA: 208,207,229,

09:00 - 11:00 Naselje OBRENOVAC: VUKA KARADžIĆA: 26,38,

11:00 - 13:00 Naselje OBRENOVAC: VOJVODE MIŠIĆA: 185,

Surčin

08:30 - 13:00 Naselje SURČIN: BENKOVAČKA: 4,10,1-5, VOJVOĐANSKA: 415-417M,

Lazarevac

08:00 - 14:00 Naselje Leskovac: Bogosava Živkovića,Livadski put,Nikole Minića (zaseok od Prljuše prema Crkvi).

Kurir.rs

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